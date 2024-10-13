13 Ekim 2024, Pazar
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Torun dehşeti! Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi balta ile öldürdü

Torun dehşeti! Para vermeyen dedesini ve 2 kişiyi balta ile öldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 09:19
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 2 kişilik aile ve bir genç, evde ölü bulundu. 3 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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