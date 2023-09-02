02 Eylül 2023, Cumartesi
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Toplu taşımada "üç geç kart" mağduriyeti
İstanbul'da toplu taşımada kullanılan 80 liralık üç geçişlik bilet çift basarak fazla para almaya başladı. Böylece metrobüsler için iki kullanım hakkı teke düşmüş oldu.