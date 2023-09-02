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Toplu taşımada "üç geç kart" mağduriyeti

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Giriş: 02.09.2023 15:38
Güncelleme:02.09.2023 15:48
İstanbul'da toplu taşımada kullanılan 80 liralık üç geçişlik bilet çift basarak fazla para almaya başladı. Böylece metrobüsler için iki kullanım hakkı teke düşmüş oldu.
Toplu taşımada üç geç kart mağduriyeti
Toplu taşımada "üç geç kart" mağduriyeti
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