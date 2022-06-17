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Topkapı Sarayı'nın Harem Mescidi

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Giriş: 17.06.2022 10:58
İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Han'ın emri ile şehre ilk inşa edilen yapılardan biri Topkapı Sarayı oldu. Saraya zaman içinde bölümler eklendi. O yerlerden biri de sarayın harem kısmına 17'nci yüzyılda yapılan Harem Mescidi. İşte o mescidin hikayesi...
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