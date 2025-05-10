Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen feci kazada gözler yaşardı. Tomruk yüklü kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesiyle başlayan zincirleme kazada, önce otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarpan kamyon, 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kazanın şok edici anları güvenlik kameralarına yansırken, bölgede trafik felç oldu. İşte son dakika gelişmeleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN