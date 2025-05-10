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Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!

Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 21:31
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen feci kazada gözler yaşardı. Tomruk yüklü kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesiyle başlayan zincirleme kazada, önce otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarpan kamyon, 8 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kazanın şok edici anları güvenlik kameralarına yansırken, bölgede trafik felç oldu. İşte son dakika gelişmeleri...
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Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!
Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!
Tomruk yüklü kamyon otomobil ve otobüse çarptı!
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