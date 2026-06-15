TOKİ'nin 20 bin satış konutu başladı! Evler hangi ödeme koşuluyla satışa sunulacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren gayrimenkul piyasasında sular durulmuyor. Konut arzından fahiş kira artışlarına, yeni kredi düzenlemelerinden piyasadaki son duruma kadar tüm detaylar adeta bir ateş hattı sıcaklığında masaya yatırıldı. Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, A Haber canlı yayınında piyasanın nabzını tutarak, konut sektöründeki kritik gelişmeleri ve vatandaşın bilmesi gereken hayati teknik detayları tek tek açıkladı.