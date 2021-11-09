09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TOKİ Yusufeli'ni yeniden ayağa kaldırdı!

TOKİ Yusufeli'ni yeniden ayağa kaldırdı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2021 12:22
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evleri yanan vatandaşlar için hazırlanan yatay mimaride, taş ve ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konutun inşası sürüyor. Sona gelinen konutlarda yapıların yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Liselilerin kavgası kamerada
Liselilerin kavgası kamerada
Deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı
Deliye dönen futbolcu rakibine kramponla saldırdı
Meral Akşener’in ’porno’ yalanı elinde patladı!
Meral Akşener'in 'porno' yalanı elinde patladı!
Maltepe’de düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk
Maltepe’de düğün konvoyunda tehlikeli yolculuk
Gerçeklerin peşinde bir ömür... Halkın Savaş Ağabey’i
Gerçeklerin peşinde bir ömür... Halkın Savaş Ağabey'i
Motosikletin üzerine yatıp yarış yapmışlardı
Motosikletin üzerine yatıp yarış yapmışlardı
Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı
Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı
Korkutan görüntü! Suyun yüzeyi yeşile boyandı
Korkutan görüntü! Suyun yüzeyi yeşile boyandı
TOKİ Yusufeli’ni yeniden ayağa kaldırdı!
TOKİ Yusufeli'ni yeniden ayağa kaldırdı!
Depremde evde otururken yan odasının duvarı yıkıldı
Depremde evde otururken yan odasının duvarı yıkıldı
Keban Baraj Gölü sularında tekrar Sibirya Mersin Balığı görüldü
Keban Baraj Gölü sularında tekrar Sibirya Mersin Balığı görüldü
Uçakta evlilik teklifi ‘evet’ ile sonuçlandı
Uçakta evlilik teklifi ‘evet’ ile sonuçlandı
Daha Fazla Video Göster