TOKİ Yusufeli’ni yeniden ayağa kaldırdı!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evleri yanan vatandaşlar için hazırlanan yatay mimaride, taş ve ahşap karışımlı 7 bloktan oluşan 42 konutun inşası sürüyor. Sona gelinen konutlarda yapıların yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.