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Tokat’ta orman yangını! Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz son durumu A Haber’de anlattı: Yangın kontrol altına alındı

A Haber
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Giriş: 11.09.2022 15:58
Tokat'ta Erikbelen yaylasındaki Karaçam ormanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karaçam ormanında başlayan yangın kontrol altına alındı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz son durumu A Haber’de anlattı. Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını söyledi.
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