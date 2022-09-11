11 Eylül 2022, Pazar
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Tokat’ta orman yangını! Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz son durumu A Haber’de anlattı: Yangın kontrol altına alındı
Tokat'ta Erikbelen yaylasındaki Karaçam ormanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karaçam ormanında başlayan yangın kontrol altına alındı. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz son durumu A Haber’de anlattı. Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını söyledi.