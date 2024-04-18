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Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!

İHA
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Giriş: 18.04.2024 19:29
Tokat beşik gibi... Sulusaray ilçesi 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Sulusaray'da cami minaresi yıkıldı.
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Tokat’ta 5,6’lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!
Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!
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