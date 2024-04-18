18 Nisan 2024, Perşembe
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Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!
Tokat beşik gibi... Sulusaray ilçesi 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Sulusaray'da cami minaresi yıkıldı.