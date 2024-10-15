Tiroit ilaçlarını turistler alıyor: Zayıflamak için kullanılmamalı

Kilo vermek isteyenler zaman zaman, farklı hastalıkların tedavisinde verilen ilaçları kullanıyorlar. Şeker ilacı bir dönem sık sık bu konuyla gündeme gelirdi. Şimdi buna bir de tiroit hapları eklendi. Şehir efsanesi gibi yayılan iddialar öyle arttı ki, turistler Türkiye’deki eczanelere gelip, tiroit ilaçlarını parayla satın alıyor. Tek amaçları da zayıflamak.

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