03 Ocak 2022, Pazartesi
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Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti! Ava giderken avlandılar
Son dakika dünya haberi... İtalya'da tilki yuvasından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekibi elleriyle toprağı kazdı. Saatler süren çalışmanın ardınan ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bakın tilki yuvasından neler çıktı...