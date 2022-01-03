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Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti! Ava giderken avlandılar

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Giriş: 03.01.2022 12:02
Son dakika dünya haberi... İtalya'da tilki yuvasından gelen sesler ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekibi elleriyle toprağı kazdı. Saatler süren çalışmanın ardınan ekipler gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bakın tilki yuvasından neler çıktı...
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti! TİLKİ YUVASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!
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