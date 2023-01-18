TikTok’ta tehlikeli akım! Sıvı nitrojen bazlı şeker yeme akımı çocukları hasta etti... Uzmanlar uyardı: Öldürebilir

TikTok'ta yayılan tehlikeli akımlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Endonezya'da "Ejderha nefesi" olarak bilinen sıvı nitrojen bazlı şeker tüketiminden 20'den fazla çocuk hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar ise şekerin ölüme kadar götürebileceğini belirtti.

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