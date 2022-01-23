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THY'den flaş açıklama: 31 uçuş iptal edildi

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Giriş: 23.01.2022 20:05
Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 31 seferin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.
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THY’den 31 uçuş iptali
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