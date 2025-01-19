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Ters yöne girdi facia yaşandı: 1 ölü, 2 yaralı

Ters yöne girdi facia yaşandı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 06:43
Adana'da ters yöne giren bir ticari araç, karşı yönden gelen başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Feci kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklendi. Olayda 23 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Adana'da ters yöne giren hafif ticari araç, karşısından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç hurda yığınına dönerken, aracın 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can kullandığı 01 Y 0705 plakalı hafif ticari araçla yolunda ilerlerken ters yöne giren İbrahim K.'nin aracıyla çarpıştı.

Adana'daki feci kazadan görüntü (AA)

Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Emre Can'ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Emre Can'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası ters dönerek sürüklenen araç hurdaya döndü (İHA)

BABASI, ANNESİ, KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acı haberi alan baba Üzeyir Can, eşi ve kızıyla kazanın yaşandığı bölgeye geldi. Aracın geldiği hali gören baba Üzeyir Can, annesi ve kızı Emre Can'ın öldüğünü anlayınca olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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