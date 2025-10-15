Terörsüz Türkiye vurgusu turist kapısını ardına kadar açtı

Terörsüz Türkiye çalışmaları turizm acentelerini de farklı projeler hayata geçirmeye teşvik etti. Bir turizm acentesi tarafından yürütülen "Terörsüz Türkiye Projesi" çerçevesinde 170 kişilik turist kafilesi Diyarbakır'ı gezdi.

