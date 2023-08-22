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Terkos Gölü nasıl ağaçlandırıldı? Kumulu orman yaptılar

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 17:13
Yıllar önce adeta çölü andırıyordu. Terkos Gölü yıllarca süren çalışmaların ardından adeta yeşil bir cennete döndü. Peki Terkos nasıl ağaçlandırıldı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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