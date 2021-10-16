16 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Temizlik görevlisi Adem Cevahir yolda bulduğu 500 bin lirayı polise teslim etti

Temizlik görevlisi Adem Cevahir yolda bulduğu 500 bin lirayı polise teslim etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2021 12:29
Son dakika haberi... Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, çalıştığı sırada Güngören’de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından cüzdan sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Jupiter’in yörüngesine gidiyor
Jupiter’in yörüngesine gidiyor
Yolda bulduğu 500 bin TL’yi...
Yolda bulduğu 500 bin TL'yi...
Kötü koku canlarından bezdirdi
Kötü koku canlarından bezdirdi
5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğaz!
5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğaz!
Kimliklerde yeni dönem!
Kimliklerde yeni dönem!
Böceklerin savaşını görenler gözlerine inanamadı
Böceklerin savaşını görenler gözlerine inanamadı
Palamut balığının nesli tehlike altında! Uzmanlar uyardı
Palamut balığının nesli tehlike altında! Uzmanlar uyardı
Hangi ilaçlar piyasadan toplatılacak?
Hangi ilaçlar piyasadan toplatılacak?
İzmir’de caddeler göle döndü!
İzmir’de caddeler göle döndü!
Akılalmaz olay! Sosyal medyayı salladı
Akılalmaz olay! Sosyal medyayı salladı
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Yerli aşı TURKOVAC’ı kimler yaptırabilir?
Yerli aşı TURKOVAC'ı kimler yaptırabilir?
Daha Fazla Video Göster