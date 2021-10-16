Temizlik görevlisi Adem Cevahir yolda bulduğu 500 bin lirayı polise teslim etti

Son dakika haberi... Güngören Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Adem Cevahir, çalıştığı sırada Güngören’de yol ortasında içinde 500 bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Cevahir, hemen polisi aradığını ardından cüzdan sahibine ulaşarak parayı kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi.

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