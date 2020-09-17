"Temiz Okul Belgesi" nedir? Hangi okullar alabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin ilk aşaması 21 Eylül'de başlayacak. Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılacak ve ilk olarak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar okula gelecek. A Haber "Temiz Okul Belgesi" alan İstanbul Sancaktepe Şehit Er Hasan Genç İlkokulu'nda öğrenciler için yapılan hazırlıkları yerinde sizler için görüntüledi. Peki "Temiz Okul Belgesi" nedir? Okullarda hangi önlemler alındı İşte yanıtı...