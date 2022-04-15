15 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.