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TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu

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Giriş: 15.04.2022 16:51
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durdu
TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu
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