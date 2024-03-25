TEM’de önce iki araca çarptı sonra takla attı

TEM'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, önce iki araca çarptı ardından takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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