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TEM'de önce iki araca çarptı sonra takla attı

DHA
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Giriş: 25.03.2024 13:00
TEM'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, önce iki araca çarptı ardından takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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