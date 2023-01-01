01 Ocak 2023, Pazar
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Tekirdağ’da vatandaş taşıma suya mahkum oldu! Çerkezköy’de 35 saati geçen su kesintisi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde su isale hattı sorunu 4 yıldır çözüme kavuşmadı. Şebeke hattında sürekli arıza baş gösteriyor hattın geçtiği yollar kazılıp asfaltlanmayınca, sokaklar çamur deryasına döndü. Kentte 35 saati geçen su kesintilerinin yaşanması nedeniyle vatandaş taşıma su kullanmaya başladı.