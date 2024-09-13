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Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor

Tekirdağ'da Liberya bayraklı geminin kaybolan Hintli mürettebatı aranıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 09:20
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli Liberya bayraklı gemideki bir Hintli mürettebatın kaybolması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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