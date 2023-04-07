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Tekirdağ’da korkunç olay! Arka koltuktaki ceset: Önce küfürler havada uçuştu sonra…

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Giriş: 07.04.2023 10:30
Korkunç olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle otoparka gelen 53 yaşındaki Ayhan Aydın ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Aydın, çıkan kavgada otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, cinayetin küfürleşme sebebiyle yaşandığı öne sürüldü. İşte kan donduran olayın detayları...
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