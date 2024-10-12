Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon! Kaçak içki ve parfüm ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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