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Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon! Kaçak içki ve parfüm ele geçirildi

Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon! Kaçak içki ve parfüm ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 13:28
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve parfüm ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
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