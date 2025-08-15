Tekirdağ’da alevler tarla ve ormanı sardı: 10 ev boşaltıldı

Bıyıkali Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının mahalledeki yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, güvenlik önlemi olarak 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alınırken, 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

