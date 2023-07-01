Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki

Daha önce depremzedeleri kaldıkları otelden atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yine tepki çeken bir kararla gündemde. Belediye halka ait mesire alanını ücretli yaptı. Vatandaş duruma tepkili. Detayları A Haber Vedat Sezer aktardı.

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