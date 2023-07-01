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Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 10:14
Daha önce depremzedeleri kaldıkları otelden atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yine tepki çeken bir kararla gündemde. Belediye halka ait mesire alanını ücretli yaptı. Vatandaş duruma tepkili. Detayları A Haber Vedat Sezer aktardı.
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Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki
Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki
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