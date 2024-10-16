16 Ekim 2024, Çarşamba
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Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı
Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı. Tekerlekli sandalye rampayı kullanamayıp yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın otomobili adeta parçalamaya çalıştığı anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı.