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Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı

Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:26
Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı. Tekerlekli sandalye rampayı kullanamayıp yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın otomobili adeta parçalamaya çalıştığı anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı.
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