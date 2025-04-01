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Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!

Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 19:34
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Bayramın son gününde yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri ise yollarda önlemlerini aldı.
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Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!
Tatilin bitmesini beklemeyenler bayramın son gününde yollara çıktı!
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