Tasavvufa adanmış bir ömür: Erzurumlu İbrahim Hakkı…

Bugün Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatının 243'üncü yıl dönümü. ''Mevlam görelim neyler... Neylerse güzel eyler... '' Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın o sözlerinde gizli aslında her şey... O söze odaklanıldığında hayatın ne kadar kolay olacağı anlatılıyor belki de... İşte Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın öyküsü...

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