22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tasavvufa adanmış bir ömür: Erzurumlu İbrahim Hakkı…

Tasavvufa adanmış bir ömür: Erzurumlu İbrahim Hakkı…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 11:51
Bugün Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatının 243'üncü yıl dönümü. ''Mevlam görelim neyler... Neylerse güzel eyler... '' Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın o sözlerinde gizli aslında her şey... O söze odaklanıldığında hayatın ne kadar kolay olacağı anlatılıyor belki de... İşte Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın öyküsü...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Korkutan fabrika yangını!
Korkutan fabrika yangını!
İETT otobüsünde dehşet anları!
İETT otobüsünde dehşet anları!
Tasavvufa adanmış bir ömür
Tasavvufa adanmış bir ömür
İstanbul’da kaçak eşya operasyonu
İstanbul’da kaçak eşya operasyonu
Şaşırtan manzara! Gören telefona sarıldı
Şaşırtan manzara! Gören telefona sarıldı
Sürücülerin kabusu
Sürücülerin kabusu
Bayram öncesi köpek otelinde yoğunluk!
Bayram öncesi köpek otelinde yoğunluk!
70 yaşındaki adam kendini köprüden attı!
70 yaşındaki adam kendini köprüden attı!
Şimşekleri görüntülerken korkunç olay
Şimşekleri görüntülerken korkunç olay
Kardeş kardeşe bunu yapar mı!
Kardeş kardeşe bunu yapar mı!
Siyam ikizleri için doğum günü kutlaması
Siyam ikizleri için doğum günü kutlaması
Traktörle Almanya’ya gidecekler
Traktörle Almanya’ya gidecekler
Daha Fazla Video Göster