Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak

Samsun'da 55 yaşındaki Olgun Aydoğan, engelli bireyler için basit kullanılabilirliği olan 20 kilogram ağırlığında şarj istasyonu tasarladı. Aydoğan yaptığı tasarımdan maddi bir beklenti içinde olmadığını ve artık engelli bireylerin araçlarıyla konser, etkinlik gibi yerlere tereddüt etmeden gidebileceğini söyledi. 2017 yılından günümüze kadar geçen süreçte engelli vatandaşlar için Türkiye'de 2 binin üzerinde akülü araç hibe ettiğini belirten gurbetçi Olgun Aydoğan, bu kez ise yolda kalma tehlikesi yaşayan engelliler için mini bir şarj istasyonu tasarladı. Sadece 20 kilo ağırlığında ve kolay kurulumu olan cihaz birçok engelli vatandaşı şimdiden sevindirdi. Özellikle Samsun'da kurulan şarj istasyonlarında makara sistemi olmasından dolayı çabuk bozulduğunu dikkat çeken Olgun Aydoğan, "Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark ve konser alanlarına rahatlıkla gidecekler" dedi.

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