Tartıştığı husumetlisinin ayaklarını cipiyle ezen sürücü tutuklandı

Tartıştığı husumetlisinin ayaklarını cipiyle ezen sürücü tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.10.2025 17:33
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, tartıştığı husumetlisi H.C.'nin üzerine cipini sürerek ayaklarını ezen sürücü Halil S., tutuklandı.
