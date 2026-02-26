Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray’ın deplasmanda Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kalmasını tebrik etti. Başkan Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ile görüştü. Telefon görüşmesinde ayrıca futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "Sizlere doğum günü hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı.