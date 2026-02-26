CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Özel Haber Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
TürkAkım ve Mavi Akım'a sabotaj girişimi! Yanı başımızdaki tehlike ne?
Özel Haber TürkAkım ve Mavi Akım'a sabotaj girişimi! Yanı başımızdaki tehlike ne?
Bakan Tekin'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım
Yaşam Bakan Tekin'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı
Televizyon Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Özel Haber Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray’ın deplasmanda Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kalmasını tebrik etti. Başkan Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ile görüştü. Telefon görüşmesinde ayrıca futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak "Sizlere doğum günü hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı.

Gündemden Videolar

12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
Erdoğan'dan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi açıklaması
Erdoğan'dan 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' ilahisi açıklaması
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit