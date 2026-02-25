CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş açıklamalar: 12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı! Sosyal medyada sahte hesap dönemi bitiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de yaptığı kritik açıklamalarda 12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek müjdeyi verdi. Özellikle sosyal medya mecralarında yaşanan kaosun önüne geçileceğini vurgulayan Gürlek, anonim hesaplar üzerinden gerçekleştirilen itibar suikastlarına karşı sert tedbirlerin yolda olduğunu ve yaş sınırına yönelik yeni bir modelin hayata geçirileceğini duyurdu.

