05 Mart 2024, Salı
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Tarsus'ta galvaniz kaplama tesisinde yangın!
Yangın, Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan İŞGEM-1 (Tarsus İş Geliştirme Merkezi) yerleşkesinde, özel bir firmaya ait galvaniz kaplama tesisinde çıktı. Yangın, akşam saatlerinde kimsenin olmadığı bir anda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kapalı durumdaki iş yerinden yükselen dumanları fark eden güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yangın diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.