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Tarlada iki grup arasında patates kavgası: 4 yaralı

Tarlada iki grup arasında patates kavgası: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 01:35
Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki patates tarlasında meydana geldi. Hikmet E.(50), ailesi ile birlikte tanımadığı Mustafa İ.'nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgada yaralanan Hikmet E.(50), Mustafa İ.(55) ile oğulları Orhan İ.(23) ve Osman İ.(28) olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedavi olurken, yaralı yakınları ise acil servis önünde kavga çıkardı. Acil servise çok sayıda ekip sevk edildi. Taraflar polis ekiplerince ayrılarak kavga sonlandırıldı.
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Tarlada iki grup arasında patates kavgası: 4 yaralı
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