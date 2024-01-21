Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı! Albino Çakal Türkiye’de ilk kez görüldü

Türkiye'de ilk kez bir ''albino çakal'' görüntülenerek kayıt altına alındı. Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çakalın görüntülendiği anları paylaşarak "Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." mesajını paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN