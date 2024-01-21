21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı! Albino Çakal Türkiye’de ilk kez görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı! Albino Çakal Türkiye’de ilk kez görüldü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 19:03
Güncelleme:21.01.2024 19:06
Türkiye'de ilk kez bir ''albino çakal'' görüntülenerek kayıt altına alındı. Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çakalın görüntülendiği anları paylaşarak "Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." mesajını paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan paylaştı! Türkiye’de ilk kez görüldü
Bakan paylaştı! Türkiye'de ilk kez görüldü
Türkiye’nin kanser haritası!
Türkiye’nin kanser haritası!
Leopar sazanı Türkiye’de!
Leopar sazanı Türkiye’de!
İzmir’deki ‘laf atma’ cinayeti kamerada
İzmir’deki ‘laf atma’ cinayeti kamerada
Harita çıkarıldı! Durum iyi değil
Harita çıkarıldı! Durum iyi değil
Kar İstanbul’un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
İBB müdüründen vatandaşa ve ailesine silahlı dehşet
İBB müdüründen vatandaşa ve ailesine silahlı dehşet
Fergio House operasyonunda çarpıcı detay!
Fergio House operasyonunda çarpıcı detay!
Köstebek yuvasına dönen yol mahalleliyi bezdirdi
Köstebek yuvasına dönen yol mahalleliyi bezdirdi
Sıcaklık 10 derece birden düşecek!
Sıcaklık 10 derece birden düşecek!
İzmir’de kan donduran vahşet!
İzmir'de kan donduran vahşet!
Bursa’da zincirleme kaza!
Bursa’da zincirleme kaza!
Daha Fazla Video Göster