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Tarım lisesi öğrencilerinden ayçiçeği hasadı

Tarım lisesi öğrencilerinden ayçiçeği hasadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 10:15
Adana'da tarım uygulamalarını teorik ve pratik eğitimlerle öğrenen meslek lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri ayçiçeğini hasat etmenin heyecanı yaşıyor.
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