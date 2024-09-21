21 Eylül 2024, Cumartesi
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Tarihin tanığı olan Osmanlı mezar taşları!
Osmanlı mezar taşları, geçmişe bir saygı göstergesi olmanın ötesinde tarihi ve kültürel mirasımızın önemli birer tanığı olarak varlıklarını sürdürüyor. Her biri üzerinde dönemin sosyal yapısına dair işaretler taşıyan bu taşlar, Osmanlı döneminin sanatı, estetiği ve dini inançları hakkında ipuçları veriyor. A Haber izleyicilerini Osmanlı mezar taşlarının barındırdığı derin anlamları keşfe çıkarıyoruz.