Son dakika haberi… Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.