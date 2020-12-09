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Tarihin en büyük kargo kaybı! Fırtınaya yakalanan ONE Apus kargo gemisindeki yüzlerce konteyner okyanusa devrildi
Son dakika haberi… Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.
Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.