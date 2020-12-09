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Tarihin en büyük kargo kaybı! Fırtınaya yakalanan ONE Apus kargo gemisindeki yüzlerce konteyner okyanusa devrildi

DHA
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Giriş: 09.12.2020 18:04
Güncelleme:09.12.2020 18:15
Son dakika haberi… Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı FIRTINAYA YAKALANAN KARGO GEMİSİNDEKİ YÜZLERCE KONTEYNER DEVRİLDİ! TARİHİN EN BÜYÜK KARGO KAYBI
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