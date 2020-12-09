Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

KONTEYNERLERİN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELER DE VARDI

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.