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Haberler Galeri Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

Son dakika haberi… Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 18:16
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Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

ABD'den Japonya'ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin , bin 816 konteyneri Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilerek kayboldu.

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Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

KONTEYNERLERİN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELER DE VARDI
Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.

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Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklandı.

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Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

Kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.

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Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı

2012 yılında karaya oturarak, Yeni Zelanda'da çevre felaketine neden olan gemi kazası işte böyle görüntülenmişti.