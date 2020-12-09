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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı Fırtınaya yakalanan kargo gemisindeki yüzlerce konteyner devrildi! Tarihin en büyük kargo kaybı Son dakika haberi… Japonya'ya giden ONE Apus isimli kargo gemisinin taşıdığı yaklaşık 2 bin konteyner okyanus ortasında yakalandığı fırtına sonucu devrildi. Olayın hava koşullarına bağlı olarak tarihte yaşanan en büyük kargo kaybı olduğu belirtildi. Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 18:16
ABD'den Japonya'ya gitmek için yola çıkan ONE Apus isimli kargo gemisinin ,
bin 816 konteyneri Pasifik Okyanusu'nda yakalandığı fırtına sonucu gemiden devrilerek kayboldu. GALERİ DEVAM EDİYOR KONTEYNERLERİN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELER DE VARDI Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.
14 bin konteyner taşıma kapasitesi olan geminin yolculuğu sırasında şiddetli dalgalarla karşılaştığı açıklandı.
Kaybolan yüzlerce konteyner arasında 54'ü havai fişek, sekizi pil ve ikisi sıvı etanol olmak üzere tehlikeli madde taşıyan toplam 64 konteynerın kaybolduğu ifade edildi.
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2012 yılında karaya oturarak, Yeni Zelanda'da çevre felaketine neden olan gemi kazası işte böyle görüntülenmişti.