04 Ekim 2024, Cuma
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Tarihi eserleri korumada Göbeklitepe modeli! Tarihi alana koruyucu çatı
Gaziantep Karkamış Antik Kenti'ne Göbeklitepe modeli koruma ve mimari tasarımın mükemmel bir şekilde birleştiği çatı yapıldı. Tarihi alanda düzenlenen törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Karkamış'ın Türkiye'de açığa çıkarılan tarihi zenginliklerden biri olacağını söyledi.