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Tarihi eserleri korumada Göbeklitepe modeli! Tarihi alana koruyucu çatı

Tarihi eserleri korumada Göbeklitepe modeli! Tarihi alana koruyucu çatı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 14:48
Gaziantep Karkamış Antik Kenti'ne Göbeklitepe modeli koruma ve mimari tasarımın mükemmel bir şekilde birleştiği çatı yapıldı. Tarihi alanda düzenlenen törene İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Karkamış'ın Türkiye'de açığa çıkarılan tarihi zenginliklerden biri olacağını söyledi.
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Tarihi alana koruyucu çatı
Tarihi alana koruyucu çatı
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