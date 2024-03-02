02 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Unesco'nun dünya gastronomi kentleri listesine giren bir şehir. eski ismiyle aynıtap, yani gaziantep. mutfağı, kültürü ve sanayisiyle türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri. Son 15 yılda yaşadığı değişim ve dönüşümle mega kent olma yolunda ilerleyen gazi şehir Gaziantep, görenlerin takdirini topluyor. Halen Gaziantep'e gitmediyseniz eğer, gelin sizinle beraber şehir turuna çıkalım.