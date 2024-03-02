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Tarih ve kültür şehri: Gaziantep

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Giriş: 02.03.2024 17:13
Unesco'nun dünya gastronomi kentleri listesine giren bir şehir. eski ismiyle aynıtap, yani gaziantep. mutfağı, kültürü ve sanayisiyle türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri. Son 15 yılda yaşadığı değişim ve dönüşümle mega kent olma yolunda ilerleyen gazi şehir Gaziantep, görenlerin takdirini topluyor. Halen Gaziantep'e gitmediyseniz eğer, gelin sizinle beraber şehir turuna çıkalım.
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
Tarih ve kültür şehri: Gaziantep
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