Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında düzenlenen “Tarih Boyu Tütsü ile Tedavi” semineri, Aromaterapist Laborant Dr. Rana Babaç Çelebi'nin anlatımıyla gerçekleştirildi. Tütsünün, çivi yazısı tabletlerden Roma ve Osmanlı hekimlerinin metinlerinde kadar birçok kaynakta yer aldığını ifade eden Babaç, kadim tıp hekimleri tarafından nesilden nesile taşındığını ifade etti.