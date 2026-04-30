Park yeri kavgasında gösterdiği hakim kartı sahte çıktı! Soruşturma başlatıldı

Ataşehir'de iki sürücü arasında park yeri tartışması yaşanırken, taraflardan biri hakim olduğunu iddia ederek gösterdiği kartı ile aracını istediği yere park edebileceğini ifade etmesi sosyal medyada kısa sürede tepki çekmişti. Konuya ilişkin yapılan incelemelerde İ.E. isimli şahsın hakim kartının sahte olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili saoruşturma başlatıldığını duyururken, "Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez." ifadelerini kullandı.