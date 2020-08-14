Tanesi 1 kilogram! Bursa'da dev biberi görenler hayrete düşüyor

Bursa'da çiftçi Hasan Aka (63), serasında yetişen 22 santimetre uzunluğa ve 1 kilogram ağırlığa kadar çıkan dolmalık biberi görünce şaşırdı. Normal bir dolmalık biberin yaklaşık on katı büyüklüğünde ve ağırlığında olan biberlerle ilk kez karşılaştığını belirten Aka, "Satmak istiyorum ama gören şaşırıp, hormonludur diye almıyor" dedi.