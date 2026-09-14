Batı Trakya'da Çınar Camii hedef alındı: Cami duvarına hakaret içerikli ifadeler yazıldı

Batı Trakya'nın İskeçe kentinde bulunan Çınar Camii, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Caminin dış duvarına inanç değerlerini hedef alan ve hakaret içeren ifadeler yazıldı. A Haber, saldırıya uğrayan camiyi görüntülerken, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, saldırının ardından yaşanan son gelişmeleri ve soruşturma sürecine ilişkin detayları Yunanistan'dan aktardı. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, son dönemde ezanla ilgili şikayetler yapıldığını belirterek, "Son zamanlarda yine gerek bu civarda gerekse farklı yerlerde ezandan rahatsız olanlar var." dedi.