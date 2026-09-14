İstanbul'da okul mesaisi başladı: İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız güvenlik tedbirlerini anlattı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı. 17 milyon öğrencinin okula dönmesiyle birlikte ekipler sahaya çıkarken, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, A Haber canlı yayınında alınan tedbirleri anlattı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtlayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, güvenlik uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, bizzat katıldığı denetimlerde okul çevrelerindeki çalışmaları yerinde takip etti ve uygulama hakkında bilgi verdi.