Başkan Erdoğan’dan gençlere uyarı: "Sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe kapılmayın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. PISA 2025 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin üç alanda puanını artıran tek ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz." dedi.