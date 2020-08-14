Tanesi 1 kilogram! Dev biberi görenler hayrete düşüyor

'GÖREN ŞAŞIRIYOR AMA ALMIYOR'

Çiftçi Hasan Aka, "Bursa'dan tohumları almıştım. 3 ay önce ektim. 3 ay sonra bazıları normalin 10 katı büyüklüğüne ulaştı. Bir kökten 5-6 kilo biber çıkıyor. Bir tanesinin ağırlığı ve boyu normalinden 10 kat fazla. Ağırlığı zaten ortalama 800 gram. Ancak 1 kilo 100 grama çıktığı kadar oluyor. Boyu 20 santimetrenin üzerinde. Bunları görünce şaşırdım. Satmak istiyorum, gören şaşırıyor, hormonludur diye almıyor. Fabrikasına götürüp satabilirsem satacağım. Hayatımda ilk kez böyle büyüklükte biber görüyorum" dedi.

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