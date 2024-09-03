03 Eylül 2024, Salı
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Talu çifti için istenen ceza belli oldu! Milyonluk vurguna 195’er yıl hapis cezası talebi
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti, kurdukları ponzi sistemiyle onlarca kişiyi dolandırmıştı. Başsavcılık fenomenlerin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.