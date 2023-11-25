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Taksim'de izinsiz gösterilere karşı önlem! Meydan ve metro kapatıldı

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Giriş: 25.11.2023 15:58
İstanbul'da Taksim Meydanı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Metro İstanbul da alınan karar gereği Taksim istasyonunun kapatıldığını duyurdu.
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